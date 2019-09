Spoedartsen trekken aan de alarmbel, gemeenten treffen maatregelen: “Meer en meer opnames door lachgas” “Lachgas-boetes” Redactie

18 september 2019

22u11

Bron: VTM Nieuws 18 De spoedartsen in ons land trekken aan de alarmbel: meer en meer zien ze mensen die lachgas hebben geprobeerd op de spoeddienst belanden. Vooral jongeren inhaleren lachgas om in een roes te geraken. Maar dat is niet zonder gevaar. Intussen voeren meer en meer gemeenten zogenaamde ‘lachgas-boetes’ in.

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen lijkt het een vertrouwd beeld te worden. Jongeren die lachgas inhaleren en erdoor in een soort roes raken.



VTM Nieuws sprak enkele jongeren aan bij een skatepark en kreeg bevestiging: lachgas is een hype. “Steeds meer vrienden doen het”, reageert iemand. “Ik heb het al eens gedaan, maar vond het maar niets”, antwoordt een andere jongere.



Lachgas-boetes

Heel wat Vlaamse steden en gemeenten nemen inmiddels maatregelen, want ze zijn het beu. Zo worden onder meer de vindplaatsen van lachgaspatronen in kaart gebracht en sensibiliseringsacties opgezet naar jongeren toe. Lachgasgebruikers veroorzaken in hun roes ook vaak overlast, en ook daar willen gemeenten paal en perk aan stellen. Ziedaar een nieuw begrip: ‘lachgas-boetes’ - dus gas-boetes specifiek tegen het gebruik van lachgas als drug. In zeker 8 gemeenten hebben ze nu al zo’n gas-boetes, die kunnen oplopen tot 350 euro.

Wolkjes

Toch gaat het probleem verder dan overlast voor de buurt, ook spoeddiensten kennen het fenomeen. “We zien meer en meer - tot wekelijks - jongeren verschijnen met chronische problemen van het gebruik van lachgas”, stelt urgentiearts Mike Smet van het ZNA Middelheim.

Hun hoofd is in de wolken, maar hun voeten ook hè. Ze hebben het gevoel dat ze op wolkjes beginnen te lopen door aantasting van hun zenuwen. Bij erge gevallen kan het gaan tot een volledige verlamming Urgentiearts Mike Smet

Artsen willen dan ook dat jongeren inzien dat lachgas gevaarlijk is. Vooral langdurig en intensief gebruik ervan kan grote gevolgen hebben.

“Mensen die dagelijks meerdere keren lachgas gebruiken en dat op wekelijkse basis dagelijks blijven doen, gaan voornamelijk neurologische problemen krijgen. Vooral het gevoel dat hun zenuwen beschadigd geraken. Hun hoofd is in de wolken, maar hun voeten ook hè. Ze hebben het gevoel dat ze op wolkjes beginnen te lopen door aantasting van hun zenuwen. Bij erge gevallen kan het zelfs gaan tot een volledige verlamming.”

Verbod?

Bevoegd minister Maggie De Block is voorlopig niet van plan om lachgas te verbieden. Het zit ook in heel veel toepassingen. Zo’n verbod moet dan Europees geregeld worden, laat het kabinet weten.