Spoedartsen trekken aan alarmbel: dagelijks worden bejaarden 'gedumpt' op de spoed ADN

19u50

Bron: VTM Nieuws 49 Thinkstock Dagelijks worden bejaarden gedumpt op de spoed door hun kinderen die bijvoorbeeld een reis hebben gepland en geen opvang vinden. Spoedartsen hebben er schoon genoeg van. “De spoedafdeling is geen hotel”, stelt spoedarts Ignace Demeyer aan VTM Nieuws. “Heel vaak zijn de mensen niet eens ziek.”

Het is opvallend, maar volgens spoedartsen is het elke vakantieperiode hetzelfde liedje: kinderen komen met hun bejaarde ouders aan op de spoed - vaak met een smoes en met een koffertje al bij - en hopen dan dat de dokter oordeelt dat vader of moeder in het ziekenhuis moet blijven. Soms vluchten mensen zelfs simpelweg de kamer uit als de dokter even weg is, waardoor het ziekenhuis voor een voldongen feit staat. “Ziekenhuistoerisme”, wordt het genoemd, en het kost ziekenhuizen en ziekenfondsen veel geld. De oproep van spoedartsen is duidelijk: “Doe dit niet en zorg zelf voor opvang”.