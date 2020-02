Spoedartsen luiden alarmbel over noodnummer 1733: “Patiënten verdienen beter dan soort dokter Google” LH

13 februari 2020

08u24

De Belgische beroepsvereniging van spoedartsen (BeCEP) maakt zich zorgen over 1733, het snelkiesnummer voor niet-dringende hulpverlening dat stap voor stap wordt ingevoerd in België. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Het nummer 1733 zou volgend jaar permanent bereikbaar moeten zijn voor niet-dringende hulp. Wie ernaar belt, krijgt een operator van de noodcentrale aan de lijn die op basis van de gezondheidsklachten de patiënt verwijst naar de lokale wachtdienst, de eigen huisarts of de spoeddienst. Eind vorig jaar zouden de noodcentrales, huisartsen en spoedartsen een akkoord hebben bereikt over het nieuwe systeem. Maar nu komt de beroepsvereniging van Belgische spoedartsen met kritiek.

“Patiënten verdienen beter dan een soort dokter Google, ze verdienen ervaren clinici die hun klachten meteen ter harte nemen. Zeker als het over urgenties gaat", zegt BeCEP-voorzitter Jan Stroobants. "Mensen weten zelf het beste bij wie ze op welk moment terecht moeten met hun klachten.”

De Leuvense huisarts Chris Van Der Mullen, een van de bezielers van 1733, vindt dat patiënten die op hun buikgevoel afgaan bij het inroepen van medische hulp "middelen verslinden". "1733 is een manier om orde in de chaos te krijgen", zegt hij.

De Block: “Geef het een kans”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is bereid om in overleg te gaan, maar zij vraagt het nummer een kans te geven. “Het is toch raar dat men 112 belt voor een herseninfarct en bij een operator mag terechtkomen, maar dat voor een snotneus of een splinter niet bij een operator zou mogen terechtkomen”, aldus De Block in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Het is goed uitgewerkt. We hebben lange proefprojecten gehad. Geef het alstublieft een kans en wees niet bevooroordeeld”, zegt de Open Vld-minister nog.