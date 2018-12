Spoedarts over uit de hand gelopen studentendoop:"Door zoutgehalte in visolie kunnen hersenen opzwellen” mvdb

07 december 2018

13u18

Bron: Belga 0 Omdat visolie heel zout is, kan het lichaam overreageren wanneer iemand op korte tijd veel van het product opneemt. Het lichaam reageert door heel veel vocht vast te houden, waardoor de hersenen kunnen opzwellen. Dat legde spoedarts Jan Stroobants van het ziekenhuis ZNA Middelheim vanochtend uit in ‘Start je dag’ op Radio 2 Antwerpen.

Een student van de KU Leuven werd in de nacht van woensdag op donderdag in kritieke toestand opgenomen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen na een uit de hand gelopen studentendoop in het Kempische Vorselaar. De jongeman van de Antwerpse studentenclub in Leuven Reuzegom raakte in coma na het drinken van visolie.



Spoedarts Jan Stroobants legt uit wat er gebeurd zou kunnen zijn: “Visolie is op zichzelf een gezond product. Maar als je er te veel van inneemt op korte termijn dan gaat het lichaam overreageren. Visolie is namelijk heel zout. Ons lichaam wil blijven functioneren en gaat die overdaad aan zout compenseren door excessief veel vocht vast te houden. Daardoor gaan je hersenen zwellen waardoor je organen uitvallen en op die manier beland je in een coma.”De spoedarts merkt wel op dat studenten steeds minder vaak op de spoeddiensten belanden na een doop. Studentenverenigingen engageren zich de laatste jaren via een charter waarin ze afspreken met de universiteit wat mag en wat niet, zegt hij. De betrokken studentenclub weigerde echter zo’n charter. Volgens Stroobants blijven studenten ook vaker nuchter tijdens de doop.

Het parket van Antwerpen afdeling Turnhout heeft vijf doopmeesters en organisatoren verhoord, maar nadien weer vrijgelaten.