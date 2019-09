Spoedarts die vrouw in water onterecht dood verklaarde, riskeert celstraf ttr

Bron: belga 12 binnenland Het openbaar ministerie heeft voor de Gentse correctionele rechtbank zes maanden cel met uitstel gevorderd tegen een spoedarts uit Eeklo, omdat die een 87-jarige vrouw die in het water was beland, onterecht dood verklaarde. De vrouw bleef daardoor nog meer dan een uur in het water liggen, waarna pas opgemerkt werd dat ze nog leefde. Ze overleed later aan onderkoeling, maar de dokter vraagt de vrijspraak voor onopzettelijke doding.

De 87-jarige vrouw was op weg met de fiets toen ze op november 2017 in De Lieve belandde in het Oost-Vlaamse Zomergem, nu een deelgemeente van Lievegem. Voorbijgangers merkten iemand in het water op en verwittigden de hulpdiensten. Die gingen uit van de procedure van een waterlijk, waarbij het lichaam voorzichtig uit het water moet gehaald worden om geen sporen te beschadigen. Het is echter altijd een arts die moet bepalen of het om een overleden persoon gaat of iemand die in nood verkeert.

Eric V. kwam als MUG-arts ter plaatse, en stelde vast dat de vrouw overleden was. Volgens de nabestaanden van de slachtoffers deed hij echter niet wat hij als arts moest doen. "De dokter is nooit tot aan de waterrand gegaan", pleitte Fanny De Cock, de advocaat van de burgerlijke partij. "De brandweer had nochtans een ladder om ter plaatse te geraken. Hij moest dichter naar het slachtoffer gegaan zijn, zodat hij kon kennis nemen van de gevaarstoestand, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij zei aan de politie dat de procedure voor een waterlijk moest opgestart worden, en is is amper tien minuten ter plaatse geweest. De vrouw heeft uiteindelijk anderhalf uur langer in het water gelegen, en is overleden door hypothermie (onderkoeling, red)."

Het gaat niet om schuldig verzuim, maar om onopzettelijke doding De aanklager

Eerdere zaak

Het openbaar ministerie vroeg zes maanden cel met uitstel en een geldboete van 4.000 euro. "We moeten eerlijk toegeven dat aanvankelijk iedereen dacht dat het om een waterlijk ging. Niemand heeft doelbewust de intentie gehad om haar in het ijskoude water te laten liggen. Maar de dokter heeft als enige de verantwoordelijkheid om de dood vast te stellen, niet de politie of de brandweer. Hij had haar uit het water moeten laten halen. De ladder van de brandweer was aanwezig."

De houding van de arts is ergelijk, aldus de aanklager. "Hij stelt dat het allemaal niet zijn fout was, maar er was bewustzijnsverlies door hypothermie en hij had dat moeten nagaan. Doordat de vrouw anderhalf uur later uit het water gehaald werd, was haar lichaamstemperatuur verder naar beneden gegaan. Het gaat niet om schuldig verzuim, maar om onopzettelijke doding. Het is bovendien de tweede keer dat hij daarvoor vervolgd wordt.”

Ik was misleid door de kap die ze aanhad Eric V.

De beklaagde kreeg al eens de gunst van de opschorting, omdat hij als anesthesist onopzettelijk de dood van een patiënt veroorzaakte. Een 54-jarige man raakte in 2005 in coma na de verdoving voor een routineoperatie aan de rug. Uit het onderzoek van een college van deskundigen bleek dat Eric V. de operatiezaal verliet na de verdoving en dat de patiënt niet gemonitord werd.

Vrijspraak

De arts vroeg vandaag de vrijspraak aan de rechtbank. "Ik ben wel tot aan de waterlijn geweest, ik herinner me dat mijn klompen nat waren. Ik heb het slachtoffer in het water gezien maar ik dacht dat ze met het gezicht naar beneden lag", stelde de man. "Dan bent u de enige, want er zijn tien mensen die gezien hebben dat ze met haar gezicht naar boven lag", zei rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol.

"Ik heb het zo geïnterpreteerd, maar ik was misleid door de kap die ze aanhad. Dat was fout. Als ik al enige schuld zou hebben, dan wil ik mijn excuses aanbieden. (...) Achteraf bekeken was het niet perfect. Ik was gezagstrouw en heb de instructies van de politie gevolgd. Zij zeiden dat we voorzichtig moesten zijn om het onderzoek van het parket niet te verhinderen, om geen sporen te vernietigen", zei de arts. "Maar alleen u had die verantwoordelijkheid om haar dood te verklaren", antwoordde de rechtbankvoorzitter, die uitspraak doet op 16 september.