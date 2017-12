Spoedarts bezweken aan verwondingen na ongeval op speed pedelec met voetganger in Diest ADN

23u15

Bron: Belga 385 Youtube Een speed pedelec, oftewel een opgevoerde elektrische fiets (Illustratiebeeld). In het Universitair Ziekenhuis in Leuven is een 41-jarige spoedarts uit Beringen bezweken aan de gevolgen van een aanrijding in Diest.

Vorige vrijdag raakte de vrouw op haar fiets betrokken bij een aanrijding met een vijftienjarige voetganger. Dat gebeurde rond 7.30 uur op de Beringenbaan in Diest. De voetganger liep lichte verwondingen op, terwijl de fietsster op een speed pedelec met levensgevaarlijke verwondingen naar Leuven werd overgebracht. Daar is ze overleden.

Ze was als spoedarts onder meer verbonden aan het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, het Mariaziekenhuis Noord-Limburg en het Algemeen Ziekenhuis (AZ) in Diest. Ze was ook lactatiekundige.