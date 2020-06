Exclusief voor abonnees

Spoedarts aan kust ziet respect voor hulpverleners al verdwijnen: “Ze zopen zich te pletter en sloegen erop los”

Cédric Maes

27 juni 2020

Straalbezopen tieners die de spoeddienst op stelten zetten en verpleegkundigen bedreigen. Of mensen die het schandalig vinden dat ze een halfuur moeten wachten en nog géén koffie hebben gekregen in de wachtzaal. Orthopedisch chirurg en spoedarts Emanuel Van Hoecke (36) uit Knokke zag het de voorbij week allemaal. “Een maand geleden waren we helden, maar het respect lijkt al verdwenen.”