Spits rond Antwerpen vanochtend al vroeg om zeep door ongeval: tot twee uur aanschuiven rvl tk

21 maart 2018

06u50

Het was vanochtend tot twee uur lang aanschuiven op de E313 en de E34 richting Antwerpen. "Nog niet eens 7 uur en de spits is al om zeep in Antwerpen!", aldus Vlaams Verkeerscentrum-woordvoerder Peter Bruyninckx omstreeks 6u30. Intussen is de weg vrijgemaakt en neemt de file af.

Aan de basis van de lange files lag een ongeval op het knooppunt Antwerpen-Oost voor wie de Antwerpse ring op wil vanuit de richting van Luik, richting Gent. Om 5.45 uur kwam het tot een aanrijding tussen een personenwagen en een lichte vrachtwagen. Daarbij vielen gewonden, maar over hun toestand heeft het Verkeerscentrum geen details.

Door het ongeval was een van de rijstroken om van de Antwerpse ring richting Gent te rijden, versperd. Dat veroorzaakte meteen lange files op de E313 en de E34. Op het hoogtepunt van de file was het op de E34 meer dan een uur aanschuiven en op de E313 liep de wachttijd op tot twee uur. Omstreeks 7 uur was het ongeval afgehandeld.

Update #E313 Ongeval Antwerpen-Oost richting 1/Gent. Bijna 2u extra van voor Massenhoven en +1u extra op #E34 van Zoersel. Volg omleidingen: https://t.co/zJG35rBLas pic.twitter.com/WWSzSi1tT7 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Om iets voor 7 uur werd de weg weer vrijgemaakt. "Beide voertuigen moesten getakeld worden, maar de afhandeling van het ongeval heeft uiteindelijk maar een uurtje geduurd", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Bestuurders moeten wel nog steeds rekening houden met vertragingen. "Op de E313 staan nog lange files van Herentals-West tot Ranst, ter hoogte van Wommelgem en in de buurt van de Antwerpse ring. Op de E34 is er nog file van Zoersel tot Ranst. Voor de pendelaars uit Limburg en de Kempen is het dus nog steeds een drukke situatie", aldus Bruyninckx.