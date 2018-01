Spilfiguur diamantroof laat verstek, ook al zit hij in de cel Wouter Hertogs

31 januari 2018

13u53

Marc Bertoldi, hoofdbeklaagde in het proces rond de beruchte diamantroof op de luchthaven van Zaventem, moet verstek laten gaan. Zijn advocaat Dimitri de Béco had de rechter nogmaals om uitstel verzocht omdat zijn cliënt momenteel in Frankrijk in de cel zit en niet naar België kan overgebracht worden. De rechter ging niet in op zijn vraag waarna de Béco zelf de zaal verliet. "Ik kan mijn cliënt niet vertegenwoordigen als hij hier zelf niet aanwezig is", klonk het.

De afwezigheid van de spilfiguur doet de wenkbrauwen fronsen omdat het gerecht perfect weet waar hij zich bevindt. Bertoldi zit immers in een Franse cel een celstraf van 8 jaar uit. Hiertoe werd hij veroordeeld omdat hij een belangrijke rol zou gespeeld hebben bij de ontvoering in juni 2014 van Stéphanie Turci, de vriendin van de baas van Lotus Formule 1, Gérard Lopez.

Waarom kan hij dan het proces rond de diamantroof niet bijwonen? Er is geen enkel verdrag dat voorziet dat een persoon die in één Europees land in de cel zit en in het andere niet is aangehouden (Bertoldi is niet aangehouden voor de diamantroof red.), aan dat andere kan uitgeleend worden voor een proces. Het is wel mogelijk om een verdachte over te brengen in de loop van een onderzoek, bijvoorbeeld om hem te ondervragen, maar dat kan niet om hem te laten terechtstaan.

Op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank zouden 16 mannen en drie vrouwen zich moeten verantwoorden voor hun aandeel in de overval en de heling van de buit. Fransman Marc Bertoldi wordt daarbij beschouwd als een mogelijke spilfiguur, maar de man zit in Frankrijk in de cel voor andere feiten. Het proces werd in september al een eerste maal uitgesteld om het parket Halle-Vilvoorde en het Franse parket toe te laten een oplossing uit te dokteren om Bertoldi toch in Brussel te laten terechtstaan. Die oplossing is evenwel niet gevonden.

Spectaculaire roof

Het scenario van de diamantroof kon zo het script zijn van een Hollywood-blockbuster. Acht gewapende en gemaskerde mannen drongen in de nacht van 18 februari 2013 het luchthaventerrein binnen en reden tot aan een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss, waar een waardetransport van Brink's stond. De overvallers haalden 121 colli's met voornamelijk diamanten ter waarde van 37 miljoen euro uit het vliegtuig en gingen er vervolgens vandoor. Het onderzoek door het Brusselse gerecht, met hulp van Franse, Luxemburgse, Zwitserse en Marokkaanse collega's, leidde op 7 mei 2013 tot de aanhouding van Fransman Marc Bertoldi in het Franse Metz, en een dag later werden in België zeven andere verdachten aangehouden. In de weken en maanden die volgden, vlogen nog enkele andere personen achter de tralies maar alle verdachten werden in de loop van het onderzoek weer vrijgelaten.

Eind oktober 2016 verwees de Brusselse raadkamer 19 verdachten door naar de correctionele rechtbank. Negen onder hen worden verdacht van medeplichtigheid aan de diamantroof zelf, en de diefstal en brandstichting van de voertuigen die bij de diamantroof werden gebruikt. De anderen worden verdacht van heling van een deel van de buit. Zes van hen worden ook verdacht van witwassen, in België, Zwitserland en Marokko. Achttien personen worden ervan verdacht lid geweest te zijn van een criminele organisatie.

Het proces gaat deze namiddag verder met de ondervraging van de beklaagden.