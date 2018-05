Spijtig ongeval of opzettelijke crash? Jongeman (34) verdacht van moord op vader (61) en moordpoging op moeder HA

08 mei 2018

10u09

Bron: Sudinfo 0 Een 34-jarige man uit Leernes, een dorp bij Charleroi, wordt verdacht van moord op zijn vader en moordpoging op zijn moeder. De man zat achter het stuur van de wagen die ook zijn ouders vervoerde en vorig weekend zwaar crashte tegen een boom in Pessoux (Ciney). Volgens het gerecht liet de Waal de auto opzettelijk verongelukken. De man zelf ontkent.

De omstandigheden van de crash zijn nog onduidelijkheid, maar volgens de vaststellingen van de verkeersexpert waren de feiten van afgelopen zaterdag alvast géén ongeluk. Uit het onderzoek blijkt dat de dertiger de auto opzettelijk van de weg liet rijden en tegen een boom liet botsen.

Bij de zware klap raakte de bestuurder slechts lichtgewond. De 61-jarige vader van de man raakte zwaargewond en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn echtgenote, en tevens de moeder van de jongeman, liep eveneens ernstige verwondingen op. Zij is geopereerd en verkeert intussen niet langer in levensgevaar, zegt Charlotte Fosseur, persmagistraat van het parket van Namen.

"Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek blijkt dat de jongeman de crash moedwillig heeft veroorzaakt", aldus Fosseur. Volgens de verkeersdeskundige is het weinig waarschijnlijk dat het om een ongeval gaat. Op de kaarsrechte weg waren geen obstakels en de weersomstandigheden waren gunstig. De dertiger is ondervraagd door de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij wordt verdacht van moord op zijn vader en poging tot moord op zijn moeder.

De jongeman blijft ontkennen dat hij de wagen opzettelijk heeft doen crashen. Volgens RTL Info kampt de man al een tijd met psychologische problemen.