Spijtig nieuws uit Pairi Daiza: geen baby voor reuzenpanda Hao Hao SVM

16 augustus 2018

18u06

Bron: Pairi Daiza 0 Spijtig nieuws uit Pairi Daiza: de kunstmatige inseminatie van panda Hao Hao is mislukt, waardoor er dit jaar geen baby'tje komt.

"Wekenlang hebben wij geduimd en vol spanning gewacht (net zoals jullie)", klinkt het op de Facebookpagina van de zoo. "Helaas zal onze mooie Hao Hao ons dit jaar geen panda baby'tje schenken."

"Ook al zijn de slaagkansen bij een inseminatie heel laag (slechts 20% van de pogingen werpt vruchten af bij de reuzenpanda’s), we konden het niet laten om (heel) hard te hopen. Hartelijk dank aan allen die mee geduimd hebben, die hun positieve vibes uitstuurden naar Hao Hao en alle andere mogelijke trucjes bovenhaalden om haar geluk te brengen. We slikken het nieuws heel even door… en zo dadelijk gaan we weer dubbel zo hard werken om bedreigde diersoorten in stand te houden!"

"Een natuurlijke paring is het mooist. Maar bij panda’s gaat het als bij mensen: als er geen klik is, doen ze het niet. En je hebt maximaal drie dagen de tijd. Daarna is het een jaar wachten op de volgende ovulatie", verklaarde Jella Wauters van de UGent in januari.

In april werd Hao Hao dan maar geïnsemineerd. 'Animalitis' volgde dat boeiende bevruchtingsproces, zoals u hieronder kan zien.