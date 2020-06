Exclusief voor abonnees

Spijt betuigen of excuses aanbieden: wat is het verschil?

Experts ontrafelen wat dit inhoudt met het oog op eventuele herstelbetalingen

Luc Beernaert

30 juni 2020

14u34

Terwijl in ons land positief wordt gereageerd op de spijtbetuiging die koning Filip aan het Congolese volk richtte, eist de Congolese regering van president Tshisekedi officiële excuses van de Belgische staat. Wat is het verschil tussen spijtbetuiging en excuses, en heeft dat gevolgen voor eventuele herstelbetalingen? Die vragen legden we voor aan experts.