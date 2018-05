Spijbelende parlementsleden krijgen voortaan minder loon IB

03 mei 2018

05u15

Parlementsleden die te veel stemmingen missen in parlementscommissies, zullen dat binnenkort voelen in hun portefeuille. Een voorstel daarover werd unaniem goedgekeurd, maar treedt wel pas in voege na de volgende verkiezingen. Dat melden Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg vandaag.

Wie minder dan 80 procent van alle stemmingen bijwoont, zal 10 procent van zijn wedde moeten inleveren. Wie minder dan de helft van de keren de weg naar de commissie vindt, moet 60 procent afgeven. Op een basisloon van 5.400 euro is dat 3.240 euro.

Uitzonderingen

Er zijn wel uitzonderingen: zo is een parlementaire missie in het buitenland een geldige reden om afwezig te zijn. Ook zwangere vrouwen of langdurig zieken zijn geëxcuseerd.