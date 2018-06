Spiegelhoesjes in Belgische driekleur? Je riskeert boete van 58 euro HR

19 juni 2018

10u59

Bron: Zone de Police Ouest Brabant Wallon 0 De WK-koorts neemt toe nu de eerste overwinning van de Belgen binnen is, en dat merk je ook op de baan: steeds meer bestuurders rijden rond met tricolore spiegelhoesjes. De politie waarschuwt er nu voor dat die een boete van 58 euro kunnen opleveren.

"Als die de richtingaanwijzers verbergen, of het zicht in de spiegels verminderen, kunnen ze leiden tot een boete van 58 euro", meldt een Waalse politiezone op Facebook. "De wegcode zegt dat een bestuurder een goed zicht moet hebben voor en achter zijn voertuig", bevestigt ook Guy Thyskens van de federale wegpolitie aan VRT. "Het is aan een politieagent om die zichtbaarheid te beoordelen."

De Waalse politie geeft nog meer tips om boetes te vermijden bij het vieren van een overwinning. "Vlaggen waarvan de masten uit auto's steken of die nummerplaten maskeren, worden niet getolereerd", klinkt het. "Passagiers mogen ook niet op de motorkap van een rijdende wagen zitten, of al rijdend uit de auto hangen. "Een beetje passie en enthousiasme kan uiteraard, maar dat betekent niet dat alles zal worden getolereerd."