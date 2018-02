Spiegelgladde wegen in de Westhoek: landbouwmachine schuift tegen woning, vrachtwagen belandt in gracht Jelle Houwen HA

08 februari 2018

14u37

Bron: Eigen berichtgeving 1 De wegen in de Westhoek lagen er deze ochtend spiegelglad bij. Rond 8 uur vroor het er nog -3 graden en heeft het kort geregend. Verschillende wegen lagen daarom bedekt met een laagje ijs. In Leisele en Veurne leidde dat tot verkeersongevallen.

In Leisele, een deelgemeente van Alveringem en gelegen tegen de Franse grens, botsten rond 8 uur een landbouwmachine en een Audi op elkaar in een bocht rond de kerk. Op de gladde kasseien schoof het landbouwvoertuig door en ramde de gevel van een woning. Het huis raakte zwaar beschadigd. De gevel werd ingeduwd ter hoogte van de slaapkamer en is in de hoogte gescheurd. De brandweer moest de gevel en het plafond in de slaapkamer komen stutten. De bewoner was thuis aanwezig, maar zat in een andere ruimte. Hij liep de schrik van zijn leven op, maar raakte niet gewond. Ook de twee bestuurders raakten niet gewond.

In de Presendestraat in Veurne schoof een Waalse truck dan weer van de spiegelgladde weg. Het gevaarte kantelde in de sloot en vernielde een elektriciteitspaal. De cabine en een raam waren volledig verbrijzeld. De vrachtwagenchauffeur raakte als bij wonder niet gewond bij het ongeval. De weg werd er afgesloten om eerst te laten strooien. Ook voor de takelaar was het op die manier haast onmogelijk om de truck te komen takelen.

Zowel in Leisele als in Veurne werden de strooidiensten dringend opgeroepen om te komen strooien.