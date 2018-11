Speurders willen tot 135 lichamen laten opgraven en identificeren LVA

17 november 2018

05u06

Bron: Belga 0 De Cel Vermiste Personen gaat proberen om 135 anoniem begraven lichamen alsnog te identificeren. Het gaat om mannen en vrouwen die sinds 1975 in ons land werden begraven, zo meldt Het Nieuwsblad zaterdag.

Onlangs konden speurders op die manier Corrie van der Valk identificeren. De erfgename van de bekende Nederlandse ­hoteldynastie was sinds 2001 spoorloos verdwenen. Na DNA-onderzoek blijkt nu dat ze al die tijd in een anoniem graf lag in Bois-de-Villers, een dorp nabij Namen. Eerder konden speurders ook al de moord op de Vietnamese Nguyen Thi Xuan oplossen.

De twee successen op korte tijd zijn te danken aan de DNA-bank voor vermiste personen, waar de Cel sinds juli dit jaar over beschikt. "Nabestaanden hebben het recht om te weten wat er met hun familielid is gebeurd, zelfs als het heel lang geleden is", klinkt het in de krant. Het merendeel van de 135 onbekende lichamen zijn mannen. De lijken worden steeds begraven op het kerkhof van de gemeente waar ze gevonden zijn.