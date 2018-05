Speurders vallen Voedselagentschap binnen voor gerechtelijk onderzoek fipronilcrisis ADN

29 mei 2018

11u28

Bron: Belga 2 Speurders van het Brusselse gerecht zijn vanochtend binnengevallen in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ze deden dat in het kader van een gerechtelijk onderzoek na een vermoeden dat verkeerde informatie werd verspreid over besmette eieren in 2017. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het Brussels parket geeft voorlopig geen commentaar.

De speurders gingen volgens Het Nieuwsblad rond 9 uur van start, en dat onder leiding van onderzoeksrechter Michel Claise.

De fipronilcrisis ontketende in ons land een storm van verontwaardiging toen bleek dat de communicatie van het FAVV laattijdig, gebrekkig en zelfs tegenstrijdig was. De kippeneieren en afgeleide producten bleken in zo'n 45 landen besmet met het voor de mens schadelijke insecticide fipronil.