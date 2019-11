Speurders tegen sociale fraude bundelen krachten IB

13 november 2019

06u25

Bron: Belga 1 Over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, kunnen voortaan gemengde onderzoeksteams worden opgericht om sociale fraude zoals sociale dumping, zwartwerk en georganiseerde faillissementen te onderzoeken.

De federale politie, de procureurs-generaal en de sociale inspectiediensten hebben daarover gisteren een langverwacht kaderakkoord gesloten. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De afgelopen drie jaar onderzochten speurders van de federale politie meer dan 300 dossiers van sociale fraude. Slechts in iets meer dan de helft van de dossiers was er een nauwe samenwerking met de sociale inspectiediensten. Bij de politie zijn nog maar weinig structurele teams die de sociale fraude aanpakken.

Onderzoeksplan

Voortaan wordt in elk arrondissement voor elk dossier eerst een onderzoeksplan opgesteld en zullen de arbeidsauditeurs en de bevoegde inspectiediensten zich kunnen engageren. Met evaluaties achteraf, wat een gigantische boost zal geven, luidt het. De nieuwe aanpak moet er ook toe leiden dat justitie en politie meer illegale vermogens in beslag kunnen nemen.

Verschillende federale ministers, zoals Koen Geens (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld), zijn lovend over het akkoord.