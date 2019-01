Speurders getuigen over onderzoek naar aanslag op Joods Museum kg ttr

22 januari 2019

09u47

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechters en speurders die het onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum gevoerd hebben, komen vandaag voor een tweede dag aan het woord. Gisteren kreeg de jury het relaas te horen van agenten, artsen, ambulanciers en onderzoeksrechters die meteen na de schietpartij in actie kwamen, nu volgen de speurders die het onderzoek voerden. Ook de beelden van de bewakingscamera's, waarop de aanslag te zien is, worden uitgebreid geanalyseerd.

Adrien Masset, de advocaat van het Joods Museum, zei voor de start van de zitting vanochtend al dat het erg belangrijk is dat de jury deze week het onderzoek in detail uitgelegd krijgt. "Ze zullen kunnen horen hoe het onderzoek met veel professionalisme, energie en motivatie is gevoerd.”



De advocaten van Nemmouche zullen de speurders uitgebreid op de rooster leggen. Advocaat Sébastien Courtoy zegt al jaren dat er bewijs werd "getrukeerd". Een foto van de dader van de aanslag zou door een agent zijn bijgewerkt.

Beelden

Aan het begin van de zitting probeerden de speurders de onduidelijkheid op te helderen over het feit of de dader nu al dan niet handschoenen aanhad. Volgens sommige getuigen had hij die aan, volgens anderen niet. De beelden van de handen van de dader en andere passanten werden getoond, maar die boden geen uitsluitsel over de handschoenen.

Uit de beelden blijkt dat de schutter ruim een minuut binnen was, en in die tijd schoot hij vier mensen neer, van wie er drie op slag dood waren. Bij het binnenkomen richtte hij zijn pistool meteen op het echtpaar Riva: eerst op Emanuel, vervolgens op Miriam. Beiden waren op slag dood. Vervolgens ging hij verder naar het onthaal van het museum. De speurders haalden aan dat de dader goed wist waar hij naartoe moest.

Aan het onthaal schoot hij medewerker Alexandre Strens neer, die enkele dagen later overleed. Toen zijn pistool niet meer werkte, stapte de dader even naar buiten om van wapen te wisselen, waardoor de deur sloot. Met zijn kalasjnikov schoot hij op de deur, om daarna weer binnen te vallen en het vierde slachtoffer, Dominique Sabrier, dood te schieten

Zeven dagen voor experts

Er is een zevental dagen uitgetrokken om alle speurders en experts aan het woord te laten. Gisteren ging het alvast sneller dan verwacht vooruit, en werd al een deel van de planning van vandaag afgewerkt. Pas helemaal op het einde van de getuigenissen kunnen de advocaten en de jury vragen stellen aan de experts.

