Speurders getuigen over onderzoek naar aanslag op Joods Museum, jury krijgt gruwelijke beelden opnieuw te zien

22 januari 2019

09u47

De jury op het assisenproces over de aanslag op het Joods Musuem heeft vandaag veel technische uitleg moeten verwerken van Belgische en Franse speurders en experts. Daarnaast werden ook de beelden van de aanslag opnieuw in detail vertoond en, waar het moest, vertraagd. Ook de moraliteitsonderzoeken van de slachtoffers kwamen aan bod en ontroerden het aanwezige publiek bijwijlen.

De dag begon met een analyse van de bewakingsbeelden van de aanslag. Het was de tweede keer dat de jury de beelden te zien kreeg: vorige vrijdag kreeg ze die ook al te zien, maar dinsdag werden ze uitgebreid geanalyseerd, en vertraagd waar het moest. Op die manier was te zien hoe de dader op amper iets meer dan een minuut drie mensen het leven ontnam en één zwaar verwondde. Die laatste, Alexandre Strens, bezweek twee weken later aan zijn verwondingen.

Aan het begin van de zitting probeerden de speurders de onduidelijkheid op te helderen over het feit of de dader nu al dan niet handschoenen aan had, maar de beelden boden geen uitsluitsel.

Vervolgens deden onderzoeksrechters Berta Bernardo Mendez en Claire Bruyneel de moraliteitsonderzoeken van de slachtoffers uit de doeken. Het Israëlische echtpaar Emanuel (54) en Miriam (53) Riva werd omschreven als liefhebbende ouders voor hun twee dochters.

Opnieuw kwam de veelbesproken complottheorie aan bod. De verdediging van hoofdbeschuldigde Nemmouche verklaarde vorige week bij het voorlezen van de akte van verdediging dat er aanwijzingen zijn dat de aanslag niet werd uitgevoerd door Islamitische Staat, maar door de Israëlische geheime dienst Mossad. “We hebben een brief gekregen van de Israëlische staatsveiligheid met de melding dat Miriam Riva de laatste jaren van haar professionele carrière voor de Mossad had gewerkt als boekhouder, een administratieve functie dus, terwijl Emanuel Riva voor een Israëlisch overheidsagentschap had gewerkt”, zo legde onderzoeksrechter Claire Bruyneel uit.

Voorzitter Massart maakte van de gelegenheid gebruik om Nemmouche de vraag te stellen waarom hij geen bijkomende onderzoeksdaden heeft gevraagd in verband met het onderzoek in Israël. “Mijn advocaten zullen dit later uitleggen”, was het enige wat hij kwijt wilde, een zinnetje dat hij later tijdens de zitting nog eens herhaalde bij een andere vraag.

Alexandre Strens, de 26-jarige museummedewerker, werd door zijn omgeving omschreven als ambitieus, dynamisch, georganiseerd en sociaal, zo zei onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez.

Het vierde slachtoffer, de 66-jarige Française Dominique Sabrier, vrijwilligster in het museum, werd eerder al omschreven als een lieve, zachte vrouw.

Manipulatie

Na de emotie was het opnieuw tijd voor een eerder technische passage: in de dagen na de aanslag op het Joods Museum verspreidden de onderzoekers twee keer beelden van de bewakingscamera’s waarop de dader te zien is. Het tweede beeld, dat verspreid werd op 28 mei 2014, speelt een grote rol in de verdediging van Mehdi Nemmouche. “Die foto is inderdaad behandeld in Photoshop, maar enkel om die duidelijker te maken”, zei onderzoeksrechter Bernardo Mendez.

Volgens Nemmouches advocaten manipuleerden de speurders de foto zodat enkel Nemmouche met dat beeld zou overeenkomen, terwijl de aanslag volgens hen het werk is van een nog ongeïdentificeerde man.

De experts hebben dinsdag ook uitgelegd dat de dader van de aanslag tussen de 170 cm en 172 cm moet geweest zijn. De experts maakten gebruik van software die hen in staat stelt lengte van personen op te meten, met een marge van ongeveer 2 centimeter. Uit de akte van beschuldiging blijkt dat Nemmouche 173 cm groot is.

In de late namiddag werd dan het Franse luik aangevat. Met andere woorden: verschillende Franse speurders deden uit de doeken hoe hoofdverdachte Mehdi Nemmouche in Marseille werd opgepakt en wat daarop volgde.

De toen 29-jarige Nemmouche werd op 30 mei 2014 opgepakt toen hij op de middag met een bus aankwam in Marseille en in het bezit bleek van twee wapens, de kalasjnikov en het vuurwapen. Tijdens het onderzoek bleek dat die wapens gebruikt werden bij de aanslag.

Een Franse speurder gaf een opsomming van alle zaken die Nemmouche bij zich had op het moment van zijn arrestatie. Het gaat daarbij naast de wapens en munitie onder meer om een gasmasker, een zonnebril, een blauwe jas met een camera erop geplakt.

Uit onderzoek in Frankrijk en nadien België, blijkt dat de wapens die gebruikt zijn in het museum dezelfde zijn als de wapens die aangetroffen werden op de bus.

De Franse speurders kwamen ook nog terug op de ondervragingen van Nemmouche. Ze stelden dat hij opvallend kalm en beleefd was tijdens die ondervragingen. “Hij probeerde nooit zichzelf te rechtvaardigen, en toonde geen emoties”, klonk het. “Hij heeft ons ook nooit laten verstaan dat hij niets te maken had met deze feiten.”

Aan het einde van de lange zittingsdag kwam de levensloop, “het CV”, van Nemmouche aan bod. Een Franse speurder gaf meer uitleg over de familiale omgeving van Fransman. Zo blijkt onder meer dat hij zijn vader nooit gekend heeft. Voorts kwam zijn strafblad aan bod, waarop 14 feiten met chronologisch een steeds zwaarder karakter opgelijst staan, met als culminatiepunt de aanslag op het Joods Museum. Van 2008 tot 2010 zit Nemmouche trouwens in de cel met medebeschuldigde Nacer Bendrer. Volgens de speurder verblijf Nemmouche tussen 2013 en 2014 ook in Syrië. Dat moet blijken uit de reizen die hij gedaan heeft. “In 2013 kwam hij aan in Turkije, in 2014 vertrok hij uit Turkije. Een typisch parcours voor iemand die in Syrië voor IS ging strijden”, zo klonk het.

Iets voor 18.30 uur besloot voorzitter Massart dat het genoeg geweest was voor de dag.