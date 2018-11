Speurders forceren doorbraak in twee jaar oude moordzaak Vermoedelijke moordenaar (29) van verkoolde Aziatische vrouw opgepakt HA Hans Verbeke

08 november 2018

13u57

Bron: Eigen berichtgeving 18 Het gerecht in Ieper heeft deze voormiddag een man van 29 opgepakt in Zonnebeke die verdacht wordt van de moord op een Aziatische vrouw. Haar verkoolde lichaam werd op 31 december 2016 gevonden in een gracht in Geluwe, een deelgemeente van Wervik.

De doorbraak in het dossier is te danken aan de Vietnamese ambassade in ons land die het gerecht contacteerde omwille van een langlopende vermissing. Dat liet de speurders toe om het slachtoffer na bijna twee jaar eindelijk te identificeren. Het leidde hen ook naar de verdachte.

Jagers troffen op oudejaarsdag 2016 in een gracht langs de Beselarestraat in Geluwe een verkoold kadaver aan. Eerst dachten ze nog dat het om een dier ging, maar bij nader inzicht bleek het een stoffelijk overschot te zijn van een mens. Het lichaam was echter zo zwaar verminkt dat identificatie een hopeloze zaak leek.

Halsketting en speciale nagellak

Een in Japan gefabriceerd horloge dat enkel online verkocht werd, een halskettinkje en teennagels met aparte nagellak: daarmee moesten de speurders het doen. Via forensisch onderzoek kon wel achterhaald worden dat het slachtoffer een kleine, tengere en vrij jonge vrouw was van het Aziatische type.

Het slachtoffer bleek enkele weken voordien al vermoord op een andere plaats. De dader dumpte het stoffelijk overschot uiteindelijk in de gracht en stak het in brand.

Maandenlang braken de speurders zich het hoofd, maar hun inspanningen werden niet beloond. Tot kort geleden vanuit de Vietnamese ambassade een merkwaardig telefoontje kwam: of het onbekend slachtoffer misschien een 30-jarige vrouw uit Vietnam zou kunnen zijn die al bijna twee jaar vermist was.

Ontmoeting in Japan

“De vrouw in kwestie had in Japan een Belg leren kennen, de man uit Zonnebeke die nu is opgepakt”, zegt Johan Lescrauwaet, woordvoerder van het Ieperse parket. “Op zijn uitnodiging kwam ze in november 2016 naar ons land.” Vanaf dan was de vrouw vermist, maar het duurde een tijdje voor dat effectief duidelijk was.

“DNA-onderzoek leidde tot een match. Het ging inderdaad om de vermiste Vietnamese vrouw. Daarop hebben speurders van de federale politie deze morgen de verdachte opgepakt. De man in kwestie was eerder nog niet in beeld gekomen in het dossier. Hij zal morgen voor de onderzoeksrechter worden geleid, met het oog op aanhouding.”