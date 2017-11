Speurders en magistraten krijgen betere bescherming tegen wraakacties IB

05u09

Bron: Belga 0 Photo News Minister van Justitie Koen Geens. Speurders en magistraten die de strijd aanbinden tegen zware misdaadbendes krijgen betere bescherming tegen wraakacties. ­Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakt het mogelijk dat ze van naam veranderen of voor lange tijd onderduiken. Dat berichten de kranten van Mediahuis vandaag.

"Er zat een groot hiaat in onze wet", zegt Geens. "Het was wél mogelijk om getuigen in zware misdaad­dossiers te beschermen, maar we konden de politiemensen en magistraten niet diezelfde ­bescherming bieden. Onbegrijpelijk, want onder meer undercoveragenten lopen grote risico's."

Daarom krijgen de betrokken ambtenaren de mogelijkheid om in geval van nood hun naam te veranderen. Of ze kunnen voor langere tijd onderduiken, om te ontkomen aan mogelijke wraakacties.

Beschermingsmaatregelen

De nieuwe maatregelen komen bovenop de beschermingsmaatregelen die nu al genomen kunnen worden door het federale crisiscentrum. Die kunnen variëren van camera's om een huis te bewaken, over extra patrouilles die voorbijrijden tot bodyguards.