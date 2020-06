Speurders Bende van Nijvel nemen archief van slachtoffer in beslag: “Documenten die parket mogelijk zelf niet meer terugvindt in eigen dossier” TT

Bron: Belga 14 Speurders hebben donderdag een huiszoeking uitgevoerd bij de weduwe van Jan Palsterman, die vermoord werd bij de overval van de Bende van Nijvel op de Delhaize van Aalst, in 1985. "De weduwe heeft destijds een kopie van het dossier gekregen, en die kopie bevat oude pv's en documenten die het federaal parket mogelijk niet meer terugvindt in zijn eigen dossier", aldus de advocaat van de weduwe in Het Nieuwsblad.

Marie-Jeanne Callebaut en andere slachtoffers hadden in 1995 van de toenmalige justitieminister een eigen kopie van het dossier gekregen. Dat telde toen al meer dan een miljoen bladzijden en was anderhalve meter dik. De weduwe vulde het dossier aan met krantenknipsels, briefwisseling en eigen documenten over het lot van haar man. De stukken zitten bij een voorlopige bewindvoerster, want Marie-Jeanne verblijft in een rusthuis en sukkelt met de gezondheid, zo vertelt haar advocaat Peter Callebaut.

Enig probleem: Marie-Jeanne wou haar dossier niet aan het parket geven. "Ze heeft totaal geen vertrouwen in het gerecht. Je zou voor minder. Ze zoeken al 35 jaar op foute sporen, en een oplossing lijkt niet in zicht", zegt haar advocaat.



Omdat Marie-Jeanne niet meewerkte, kwamen de speurders donderdag terug met een huiszoekingsbevel. "De onderzoeksrechter was er ook bij. En iemand van het federaal parket én nog wat speurders", aldus de advocaat.

Het federaal parket wil enkel kwijt dat er inderdaad een huiszoeking geweest is. "Niet bij een verdachte, maar bij iemand die interessante documenten zou kunnen bezitten die mogelijk niet of niet meer in het dossier zitten, maar er wel in thuishoren", zegt Eric Van Duysse, woordvoerder van het federaal parket.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel lijkt sinds deze week weer in een stroomversnelling te zitten. Eerder was er een opsporingsbericht vanwege het federaal parket van een man met groot geweer. Volgens het federaal parket staat dat opsporingsbericht los van de huiszoeking nu.