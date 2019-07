Speleologe zit hele nacht vast in grot in Hoei ADN

23 juli 2019

12u41

Bron: Belga 1 Een vrouw die gisterenavond vast was komen zitten in een grot in Solières, in de stad Hoei (provincie Luik), is vanochtend bevrijd door de brandweer. Dat hebben de hulpdiensten meegedeeld.

De vrouw was gisteren even voor 22.00 uur uitgegleden in de grot, waarbij ze gewond raakte aan de knieschijf. Een andere speleoloog verwittigde daarop de hulpdiensten.

De reddingsoperatie heeft verschillende uren in beslag genomen. Er moest onder meer een bres gecreëerd worden om de vrouw te bevrijden. Tegen 04.00 uur 's ochtends kon ze dan toch uit de grot worden gehaald. De speleologe is overgebracht naar het ziekenhuis.