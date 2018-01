Speldden Russische kunstverzamelaars Gents Museum voor Schone Kunsten iets op de mouw? kv

Bron: Belga 0 Frederik Vollaert Museum voor Schone Kunsten, Gent Ook in Rusland worden nu vraagtekens geplaatst bij de 26 in bruikleen gegeven Russische avant-gardekunstwerken in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Volgens het gespecialiseerde online magazine The Art Newspaper blijken beweringen van de Russische kunstverzamelaars niet te kloppen.

De Standaard publiceerde maandag een open brief van tien specialisten die grote twijfels hebben bij de echtheid van de werken van onder meer Malevich, Kandinsky en Tatlin. De werken komen uit de collectie van het Russische echtpaar Toporovski, dat sinds 2006 in Brussel woont. In een lang interview met De Standaard, ook maandag, vertelden ze over hun achtergrond, maar de Moskouse editie van het gespecialiseerde online magazine The Art Newspaper vond verschillende gaten in dat verhaal.

Familie?

In de Standaard bevestigt het echtpaar dat een deel van hun collectie van de overgrootvader van Olga Toporovski komt, die een neef was van de kunstenaars Antoine en Naum Pevsner. Navraag van The Art Newspaper bij de familie van de Pevsners leert dat niemand haar kent.

Job als diplomaat?

In eerdere interviews zou Igor Toporovski al beweerd hebben dat hij in de diplomatie gewerkt heeft en raadgever was voor onder meer Gorbatsjov en Jeltsin. The Art Newspaper vond Toporovski's thesis, uit 1992, terug. Die thesis ging trouwens over multilaterale culturele samenwerking in Europa in de jaren 70 en 80.

Een woordvoerder van de Gorbatsjov Foundation zegt aan het online magazine dat een adviseur genaamd Igor Toporovsky, die toen pas een jaar of 25 geweest moet zijn, nooit voor hen werkte. Zijn enige band met de politiek was een kandidatuurstelling voor de partij Yabloko, waar hij al snel weer werd buitengegooid.

In De Standaard houden de kunstverzamelaars vol dat ze voor elk stuk bewijzen hebben, maar ook het gespecialiseerde blad kreeg in Gent geen antwoord op de vraag wie de expertise heeft uitgevoerd.