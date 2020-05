Speeltuinen opnieuw open voor kinderen tot 12 jaar - Besmet kindje in contact geweest met kleuterjuffen - Dronken agenten barbecueën tijdens shift aan grensovergang

• Het openen van grenzen zit in een stroomversnelling:

• De afgelopen 24 uur zijn 198 nieuwe besmettingen in ons land vastgesteld. Er werden ook 23 nieuwe overlijdens geregistreerd, het laagste aantal sinds 23 maart • “Dit is wellicht het eind van de eerste golf, maar vergeet niet dat slechts 6% van de bevolking is blootgesteld. Het virus heeft nog een enorm grote speeltuin waar het lelijk kan huis houden”, waarschuwt Steven Van Gucht