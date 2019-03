Speelse Billy heeft serieuze taak als eerste dynamische explosievenhond van België JAA ADN DVDE

15 maart 2019

15u12 5 Hij is nog speels, de nieuwe explosievenhond van de Antwerpse politie, maar hij heeft een serieuze job. Billy moet zelfstandig in een mensenmassa explosieven kunnen opsporen. “Dit is de eerste hond in België die dat kan”, zegt Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA).

“Billy is de eerste hond die niet statisch werkt”, vertelt De Wever. “Het is een dynamische explosievenhond. Je moet hem geen auto of persoon aanwijzen: hij gaat zélf op zoek naar explosieven in de mensenmassa en maakt aan zijn begeleider duidelijk wie er verdacht is.”

“Neem bijvoorbeeld het Centraal Station. Daar passeren ontzettend veel mensen. Loopt er iemand rond met een explosief in de rugzak, dan zal Billy hem spotten. Het is een unieke vaardigheid. Geen enkel korps in België heeft dat. Wij wel. Ook in de rest van Europa lopen er maar een paar honden rond die dit kunnen. We hebben al een tweede hond besteld want we kunnen ze in Antwerpen goed gebruiken. We hebben veel grote evenementen en heel wat gevoelige plekken. Een vierde van de valse bommeldingen gebeurt in onze stad.”

Tienduizenden euro’s

De mosterd haalde de politie bij de collega’s van de NYPD, de politie van New York. “Daar gebruiken ze de dieren sinds 9/11”, zegt Rony Vandaele, chef van de federale brigade Hondensteun. “Dit soort honden wordt onder andere ingezet in het Penthagon. Zo’n twee jaar geleden hebben we een bezoek gebracht aan het korps van de Big Apple. Antwerpen is de eerste stad die een dynamische explosievenhond heeft besteld. Ook in de luchthaven van Zaventem zullen er binnenkort twee worden ingezet.”

Goedkoop is Billy niet. “Zijn opleiding kost tienduizenden euro’s”, zegt De Wever. “Dat is niet van de poes. Wél van de hond.”

De komende maanden zullen Billy en en zijn begeleider Joris terreinervaring opdoen. Ze zullen ingezet worden op grote evenementen, in Antwerpen-Centraal of andere stations waar veel mensen samenkomen.

