Speelde Dewinter een rol in het ontslag van Van Dijck? “Niks met dat lek te maken” ADN

12 juli 2019

21u00

Bron: VRT 4 Dat Kris Van Dijck (N-VA) moest opstappen als Vlaams Parlementsvoorzitter nadat P-Magazine uitbracht dat hij met een prostituee fraude zou hebben gepleegd, komt vooral Filip Dewinter erg goed uit, schrijft Apache. De site verwijst onder meer naar nauwe banden tussen P-Magazine-eigenaar Maurice De Velder en het Vlaams Belang-kopstuk. Dewinter ontkent aan de VRT enige betrokkenheid met klem.

"Ik heb Maurice De Velder laten weten dat ik zowel de manier waarop als de timing bijzonder oncorrect vond. 11 juli is de nationale feestdag, ik ben een Vlaams-nationalist, aan die feestdag wordt niet geraakt." @FDW_VB ontkent dat hij iets met het lek te maken heeft #terzaketv pic.twitter.com/IP06aYR4l0 Terzake(@ terzaketv) link

“Het ontslag van kersvers Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) komt vooral Filip Dewinter goed uit”, schrijft nieuwssite Apache. “Hij wordt (heel even) de eerste burger van Vlaanderen, maar wellicht betekent het schandaal ook het einde van de toenadering van zijn partij met de N-VA. En dat is precies wat hij wou.”

“Niet op de hoogte”

In een gesprek met de VRT ontkent Dewinter die aantijgingen met klem. “Ik heb met dat lek helemaal niets te maken”, zegt hij.



“Ik was ook niet op de hoogte van de feiten. En ik wist ook niet dat de feiten van een maand of twee geleden (Van Dijck zou afgeperst zijn geweest met foto’s van zijn contacten met de escorte, red.) gelinkt werden aan deze. Dat is voor mij allemaal nieuws dat ik pas gisteren heb vernomen.”

“Ongepast”

Dat er banden zijn tussen Dewinter en De Velder is duidelijk. “Ik ken Maurice De Velder natuurlijk wel. Ik heb trouwens gisteren aan hem laten weten dat ik zowel de manier waarop als de timing bijzonder incorrect vond.”

“11 juli is de Vlaamse feestdag. Ik ben een Vlaams-nationalist en aan die feestdag wordt niet geraakt. Gisteren hebben we in het zicht van het hele diplomatieke korps van het land, in het zicht van de publieke opinie, 11 juli neergehaald op een manier die ongepast is. En dat heb ik ook aan de betrokkene laten weten.” Dewinter noemt de aanpak van P-Magazine “een zeer pijnlijke en negatieve evolutie in de Vlaamse pers”.