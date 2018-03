Speedboot strandt bovenop Durmebrug

Kristof Pieters

03 maart 2018

12u25

Een vreemd zicht op de Durmebrug in Waasmunster vrijdagavond. Daar lag namelijk een speedboot in het midden van de besneeuwde rijbaan. De boot was midden op de weg terechtgekomen na een aanrijding tussen een wagen met een boottrailer en een tractor.