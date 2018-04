Speed, cannabis, xtc, heroïne, drugsgeld en schietklare wapens: politie rolt West-Vlaamse drugsbende op LSI

04 april 2018

Bron: Eigen berichtgeving 3 Zes mannen zitten in de cel op verdenking van handel in speed, cocaïne, xtc en cannabis in de streek van Roeselare en Izegem. Het drugsonderzoek startte begin dit jaar.

Er zijn in totaal dertien huiszoekingen uitgevoerd in Roeselare, Moorslede, Izegem, Ardooie, Staden en Knokke. Daarbij is zo’n 3,5 kilogram speed, 863 gram cannabis, 200 gram cocaïne, 880 xtc-pillen en 40 gram heroïne in beslag genomen. Er werd ook 6.000 euro drugsgeld gevonden en veertien wapens, waaronder een schietklare harpoen. De bende blijkt niet alleen klanten in Roeselare en Izegem te hebben, maar ronselde ook in Kortrijk en aan de kust. De aanhoudingen kwamen er na een onderzoek van de drugsafdeling van de recherche van politiezone RIHO.

De eerste huiszoekingen dateren van 15 maart. Toen al werd 2,2 kilogram speed, 400 gram cannabis en 189 gram cocaïne in een garagebox gevonden. Eén van de hoofdverdachten had op het ogenblik van de arrestatie een rugzak met 548 gram speed bij. De daaropvolgende dagen werden nog tal van huiszoekingen uitgevoerd. Bij een andere hoofdverdachte stond een jachtgeweer met bijhorende munitie klaar achter de deur in de woonkamer. Bij nog een andere was dat een schietklare harpoen. Aanvankelijk arresteerde de politie vijftien verdachten, zeven van hen werden voor de onderzoeksrechter geleid. Zes vlogen uiteindelijk in de cel.