Spectaculaire ontsnappingspoging bij transport gedetineerde in Luik SPS

08u28 0 photo news (archieffoto) Afgelopen woensdag heeft een gedetineerde proberen te ontsnappen tijdens zijn overbrenging in Ougrée. De politie is nu op zoek naar getuigen.

Om 8 uur verliet de celwagen de gevangenis van Marche-en-Famenne en reed in de richting van het justitiepaleis van Luik. Op het ogenblik dat het transport de N63 verliet en naar de Quai Vercour reed, werd deze voorbijgereden door een onbekende wagen.

Vlakbij het voetbalstadion van Standard stopte de wagen voor het transport en blokkeerde de weg. Minstens twee gemaskerde en gewapende mannen stapten uit, maar de celwagen is kunnen ontsnappen en is verder gereden in de richting van de tunnel “sous Cointe”.

De daders reden met een grijs voertuig, type break met geblindeerde achterruiten.

De onderzoekers zijn op zoek naar getuigen die informatie hebben over de wagen van de daders of verdachte handelingen hebben opgemerkt tijdens het transport van de gedetineerde. Discretie wordt verzekerd.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Reageren via e-mail kan ook.

politie