Spectaculaire breuk in waterleiding aan Berenkuil in Schaarbeek

09 februari 2018

12u03

Bron: Belga 11 Op het Verboekhovenplein in Schaarbeek, ook wel de Berenkuil genoemd, is vrijdagmorgen een waterleiding gebroken. Op de sociale media waren indrukwekkende foto's te zien. "Een aannemer heeft bij werken een leiding beschadigd, waardoor er een grote hoeveelheid water uit spoot. Alles zou in de loop van de dag weer in orde moeten komen", zei het waterbedrijf Vivaqua aan Belga.

Een ploeg van het bedrijf is sinds 8.30 uur bezig met de herstelling van de breuk, preciseerde Vivaqua-woordvoerster Marie-Eve Deltenre. "Het water is ter plaatse afgesloten om het lek te dichten. De herstellingen zouden in de loop van de dag klaar moeten zijn."

De burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt, zei dat de leidingbreuk slechts beperkte impact had op de waterdistributie in de wijk. "Enkel de bewoners van een nabijgelegen gebouw en een huis zitten zonder water."

Vivaqua kreeg nog geen klachten over een daling van de waterdruk als gevolg van de breuk in de leiding.

Rupture de canalisation à la cage aux ours à Schaerbeek. Effet canon à neige garanti pic.twitter.com/t8Y13Dpe4z Baptiste Hupin(@ BaptisteHupin) link