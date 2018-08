Spectaculaire arrestaties in Lummen en Beringen in drugsonderzoek MMM ADN

19 augustus 2018

12u59

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Tijdens een politieactie in Lummen en Beverlo heeft de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad zaterdagnamiddag zeven verdachten gearresteerd in het kader van een lopend drugsonderzoek.

Dat gebeurde nadat een teeltinstallatie werd aangetroffen met 264 cannabisplanten. De politie beschikte over informatie dat enkele personen zich bezighielden met het telen van cannabis. Zaterdagmiddag werd beslist om over te gaan tot actie op de Linkhoutstraat in Lummen en op de Koolmijnlaan in Beverlo.

In Beverlo bij Beringen reden gemaskerde eenheden enkele mannen klem. Het duo werd gevraagd uit te stappen en met de handen op het hoofd op de grond te gaan liggen. Heel wat omstaanders zagen de spectaculaire arrestatie gebeuren.



De verdachten worden momenteel verhoord om na te gaan welke rol ze bij de wietteelt speelden. Na de verhoren zal het Limburgse parket beslissen of en hoeveel verdachten bij de onderzoeksrechter moeten verschijnen.