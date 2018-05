Spectaculaire achtervolging op Brusselse buitenring eindigt in Asse: verdachten te voet gevlucht VDBS

22 mei 2018

18u48 14

De federale politie is momenteel bezig met een zoekactie in Asse. "Alles begon met een achtervolging op de Brusselse buitenring, ter hoogte van Grimbergen", zegt de woordvoerder van de federale politie. "De verdachten hebben vervolgens een afrit genomen ter hoogte van Asse en momenteel worden de personen te voet achtervolgd." Het is nog niet duidelijk wie er precies achtervolgd wordt en waarom.