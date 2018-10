Spectaculair ongeval in Zwijnaarde: vrachtwagen duikt dieperik in Jürgen Eeckhout Jeffrey Dujardin

30 oktober 2018

15u27

Bron: Eigen berichtgeving 19 Op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde is een vrachtwagen deze middag rond 15 uur betrokken geraakt bij een spectaculair verkeersongeval. Op het klaverblad, komende van de E17 van Kortrijk richting Gent, ging de truck door de vangrail.

Het gevaarte donderde een aantal meter naar beneden. De brandweer is ter plaatse om de bestuurder uit het wrak te bevrijden. Het is voorlopig onduidelijk hoe erg de chauffeur eraan toe is, maar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was hij nog bij bewustzijn.

Een getuige die achter de vrachtwagen reed zag het ongeval gebeuren. “De vrachtwagen begon te zwalpen van links naar rechts. Ineens volgde een zware klap en vloog hij door de betonnen blokken naar beneden.” Door het ongeluk is de snelweg deels versperd.

Update #E40 #E17 Ongeval in Zwijnaarde. Van Oostende naar Antwerpen is de rechterrijstrook versperd, van Kortrijk naar Oostende is de linkerrijstrook afgesloten door de hulpdiensten. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link