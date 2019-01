Spectaculair ongeval in centrum van Puurs: Mercedes raakt verstrikt in boompje HA

26 januari 2019

11u51

Bron: RTV, eigen berichtgeving 0

In het centrum van Puurs (Antwerpen) is rond 9 uur vanmorgen een spectaculair ongeval gebeurd. De bestuurder van een Mercedes verloor er schijnbaar de controle over het stuur, waarna de wagen op hol sloeg. Het voertuig knalde ter hoogte van een apotheek in het begin van de Hoogstraat tegen een boompje, dat de klap gelukkig volledig kon opvangen.