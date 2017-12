Speciale politie-eenheid rukt uit voor miauwende kat in appartement HA

09u20

Bron: ATV 4 Foto Klaas De Scheirder De leden van het Snelle Respons Team in Antwerpen bevrijdden maandag een zwaar ondervoede kat uit een verlaten appartement in Wilrijk. De politie heeft deze week een kat bevrijd uit een appartement in Wilrijk. Een buurvrouw had alarm geslagen omdat ze het dier al dagenlang hoorde miauwen. Van de bewoner van de flat was geen spoor, meldt ATV.

Het Snelle Respons Team rukte maandag uit om poolshoogte te nemen. Volgens de buurvrouw was de bewoner al een tijdlang niet meer gezien. De speciale politie-eenheid drong het appartement binnen via het balkon en trof er de zwaar ondervoede kat aan. Waar zijn baasje uithangt, is niet duidelijk. De brievenbus was al een poos niet meer geleegd. Ook een navraag bij de omliggende ziekenhuizen leverde niets op.

Het dier kreeg ter plaatse eten en drinken, en werd daarna door de agenten meegenomen voor verzorging.