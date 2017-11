Speciale maatregelen genomen na "geloofwaardige info" over mogelijke aanslag tijdens match België - Japan Jelle Houwen

23u22

Bron: Eigen berichtgeving 3 Photo News Korte tijd voor de aftrap van de oefeninterland België – Japan is de Brugse politie door de collega’s uit Brussel op de hoogte gebracht dat de kans bestond dat zich een aanslag zou voordoen in het Jan Breydelstadion tijdens de wedstrijd. Dat bevestigt de Brugse politie.

“De melding werd bestempeld als geloofwaardig. Er werd meteen contact opgenomen met het OCAD waar een dringende dreigingsanalyse werd gevraagd”, zegt de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel.

“Pas tijdens de wedstrijd kregen we het geruststellend resultaat dat er geen concrete dreiging was. Maar in overleg met de organisatoren en de burgemeester van Brugge werd besloten om het publiek niet te verontrusten maar de toegangscontroles naar het stadion te verscherpen. Dit gebeurde door gebruik van metaaldetectoren en explosievenhonden bij de fouilleringen van supporters. Gewapende politiemensen hadden op verschillende plaatsen post gevat. Alles bleef uiteindelijk rustig.”

De verscherpte controles waren, naast het feit dat veel supporters blindelings hun GPS volgden en niet de speciaal geplaatste bewijzeringsborden volgden, er voor verantwoordelijk dat heel wat supporters de aftrap misten. Naar schatting 5.000 tot 8.000 supporters, een derde van het totaal, misten de aftrap door het ontstane verkeersinfarct. Pas een half uur na aanvang was nagenoeg iedereen binnen.

De uitstroom van de supporters verliep dan wel weer vlotter. De politie, de overheid en de organisatoren rekenen op het begrip van de supporters voor de genomen veiligheidsmaatregelen.