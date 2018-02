Speciale gipsvlucht repatrieert 19 gewonde landgenoten uit skigebieden Opvallend meer skiongelukken met Belgen dan vorig jaar HA

16 februari 2018

23u29

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 Een speciale gipsvlucht met aan boord negentien onfortuinlijke wintersporters is vandaag vanuit Frankrijk naar ons land teruggevlogen. De passagiers liepen allen breuken of andere blessures op tijdens hun skivakantie. VTM NIEUWS stapte mee op het vliegtuig.

De afgelopen weken werd Europa getrakteerd op heel veel sneeuw, waardoor veel landgenoten naar skigebieden trokken voor een deugddoende wintersportvakantie. Al eindigde die reis voor sommige Belgen in mineur. VAB-Reisbijstand kreeg dit jaar al 34 procent meer oproepen binnen voor skiongevallen en moest al 10 procent meer mensen naar huis repatriëren per ligtaxi of ambulance dan vorig jaar.

Ook Europ Assistance merkt een stijging van het aantal ongevallen op de pistes. Woensdag lag dat aantal 25 procent hoger dan vorig jaar. Tijdens deze krokusvakantie liepen bij de verzekeringsmaatschappij al 5.040 oproepen voor skiongelukken binnen. Dat is een pak meer dan vorig jaar, aldus VTM NIEUWS.

Knie-, schouder- en voetblessures komen het vaakste voor.

"Hoewel de sneeuwcondities en weersomstandigheden ideaal waren, zijn er toch tien procent meer medische dossiers binnengekomen dan vorig jaar", zegt Ivan Cornette van Europ Assistance. "Heel veel mensen zijn dit jaar op skivakantie. In België, Frankrijk en Nederland vielen bovendien de vakanties samen, waardoor er veel wintersporters op de pistes waren", aldus nog Cornette.

De gipsvlucht vertrok vanmiddag vanuit Grenoble terug naar ons land. Aan boord was ook een dokter om de negentien gewonden indien nodig de juiste verzorging te kunnen bieden.