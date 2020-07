Speciale coronagids: met deze tips ga je veilig op café en restaurant Michelle Desmet

24 juli 2020

16u45

Bron: CNN, FOD Economie 2 Vanaf morgen zijn er enkele nieuwe maatregelen voor de horeca van kracht. Zo moeten, naast het personeel, ook de horecabezoekers verplicht een mondmasker dragen. Aan tafel mag het mondmasker af maar voor alle andere zaken, zoals een toiletbezoek, moet een mondmasker gedragen worden. Verder moeten klanten een e-mailadres of telefoonnummer achterlaten zodat ze in geval van een besmetting tijdig kunnen verwittigd worden. Wij lijsten enkele tips op om je horecabezoek veilig te laten verlopen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 8 juni luidde het startschot van de heropstart van de horeca. Enkele richtlijnen werden in het leven geroepen voor uitbaters zoals de sluitingstijd om 1 uur, een afstand van anderhalve meter behouden, maximaal 15 personen aan een tafel plaatsen en elektronisch betalen aanmoedigen. Deze worden op 25 juli aangeschroefd, zo worden horecabezoekers verplicht een mondmasker te dragen en moeten ze bij hun bezoek een e-mailadres of telefoonnummer nalaten.



Hoe ga je als bezoeker veilig op restaurant of café zodat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt? Wij lijsten enkele to-do’s op.

Vermijd food-sharing

Food sharing is niet verboden, maar vermijd het liever. Eerder wees het Crisiscentrum erop dat uit hetzelfde flesje of van hetzelfde glas drinken uit den boze is. Ook nootjes grabbelen uit een potje kan ervoor zorgen dat het virus zich verspreidt.



“We doen dit soort dingen vaak onbewust, maar het is belangrijk om te beseffen dat we elkaar op deze manier kunnen besmetten. Om het met een boutade te zeggen: wat in uw mond wordt gestoken, deelt u niet met anderen”, zegt epidemioloog Boudewijn Catry.

Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek

Zo heeft het personeel zicht op hoeveel klanten er zich in de zaak zullen bevinden.

Blijf zitten aan de aan jou toegewezen tafel tijdens je bezoek, tenzij bij gebruik van het sanitair, naar buiten gaan om te roken is verboden

Op weg naar het toilet, is het verplicht om je mondmasker op te zetten omdat je je vrij beweegt in de ruimte. Zit je terug aan tafel, berg dan je mondmasker op een veilige manier op. Naar buiten gaan om te roken is verboden.

Annuleer je reservatie als jij of iemand in jouw gezelschap ziektesymptomen vertoont

Voel je je niet lekker of vertoont iemand van je gezelschap symptomen? Dan annuleer je beter de reservatie om de verspreiding tegen te gaan. Contacteer een arts en tref maatregelen.

Zorg voor een goede handhygiëne en raak enkel voorwerpen aan die je nodig hebt

Bij het binnenkomen moet er in de zaak ontsmettingsgel aanwezig zijn die je kunt aanbrengen. Ook tussendoor is het aangeraden om regelmatig de handen te ontsmetten.

Verkies terras boven binnen zitten

Eten buiten op het terras is veiliger dan binnen aangezien er een groter luchtvolume is. Vergeet niet dat het ook buiten verplicht is om een mondmasker te dragen vooraleer je op je plek zit.

Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel

Vergeet hierna ook zeker je handen niet te wassen.

Respecteer de social distancing met iedereen die niet tot jouw tafelgezelschap behoort

Houd ook 1,5 meter afstand van het personeel en andere klanten. Blijf aan tafel en loop niet rond tussen de tafels. Het is belangrijk om binnen je eigen bubbel te blijven.

Volg steeds de aanwijzingen van de bediening en de richtlijnen geafficheerd in de horecazaak

Bij het binnenkomen legt het personeel de preventiemaatregelen uit en/of hangen deze met affiches op in de zaak.

Betaal zoveel mogelijk elektronisch met bankkaart of contactloos, liefst contactloos

Lees ook:

Ook hoe je je mondmasker opbergt is belangrijk: stop het niet in je broekzak of handtas en laat het niet aan het haakje in je auto hangen

Crisiscentrum waarschuwt: deze dingen doe je misschien onbewust, maar zijn toch gevaarlijk

Zo zal horecabezoek er voortaan uitzien: mondmasker en verplichte registratie

Horeca Vlaanderen lanceert campagne #volgderegels om “tweede lockdown te voorkomen”