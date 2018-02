Special Forces klaar om dit jaar vrouwen te verwelkomen, mogelijk met minder zware proeven ep

28 februari 2018

17u50

Bron: Belga 2 Een team van zes tot tien vrouwen krijgt nog dit jaar een opleiding die hen kan integreren in de Special Forces, de elite-eenheid van het Belgisch leger. Mogelijk moeten ze niet dezelfde fysiek erg zware proeven ondergaan als hun mannelijke collega's. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vandaag in de Kamer geantwoord op een vraag van Veli Yüksel (CD&V).

De Special Forces zijn hypergetrainde militairen die op elk moment ingezet kunnen worden voor elk type operatie. De groep is niet a priori ontoegankelijk voor vrouwen - net zomin als de andere functies binnen het leger - maar in de praktijk zijn er vandaag geen vrouwen bij actief omwille van de bijzonder zware fysieke vereisten.

In een artikel dat in december verscheen in het Belgisch Militair Tijdschrift, onderstreepten luitenant-kolonel Bob Dufrane en kapitein Jan Weuts nog de meerwaarde van vrouwen in specifieke missies. Kamerlid Yüksel wijst bijvoorbeeld op het ondervragen van vrouwen, maar ook op het inwinnen van inlichtingen of het schaduwen van bepaalde personen in een bepaalde context.

Dufrane en Weuts pleiten daarom voor een 'Female Support Team', naar analogie met gelijkaardige equipes in buitenlandse legers. Minister Vandeput gaf aan dat het concept momenteel wordt bestudeerd. Het doel is niet een specifieke eenheid in het leven te roepen die uitsluitend uit vrouwen bestaat, maar om ze te integreren binnen de Special Forces, waar ze een eigen, specifieke opleiding volgen, preciseerde de minister. Doel is nog dit jaar een ploeg vrouwen op te leiden en te integreren. Nadien volgt een evaluatie van het project.