Spar roept Noordzeesalade terug door vergeten allergenen kg

19 april 2019

17u34

Bron: Belga 0 Warenhuis Spar roept zijn Noordzeesalade terug, omdat op het Nederlandstalige etiket vis, mosterd, ei en tarwe niet bij de ingrediënten vermeld staan.

Het gaat om de producten in plastic verpakking van 185 gram, die houdbaar zijn tot 15 en 25 april, en 14 mei.



Het product werd verdeeld via de Spar en enkele buurtwinkels. Voor mensen die allergisch of intolerant zijn voor vis, mosterd, ei of tarwe kan het eten van de Noordzeesalade een risico inhouden. Zij kunnen het product terugbrengen naar het punt van aankoop, waar het zal worden terugbetaald.