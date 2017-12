Spar-inbrekers klemgereden nadat ze via het dak de winkel waren binnengedrongen SVM

17u37

Bron: Belga 1 Hans Verbeke Afgelopen nacht heeft de politie in Ruddervoorde een auto met Nederlandse nummerplaat klemgereden. Daarin zaten twee mannen die een tijdje voordien hadden ingebroken in een Spar-supermarkt in Kachtem (Izegem). Veel buit konden de twee daar niet maken: enkele minuten nadat ze via een zelfgemaakt gat in het dak de winkel waren binnengedrongen, begon het alarmsysteem te loeien. De zaakvoerder, die bij z’n winkel woont, kwam net te laat om hen nog te betrappen.

Ploegen uit verschillende politiezones stelden zich na de melding op aan uitvalswegen in de wijde regio, in de hoop de gevluchte daders te kunnen onderscheppen. Na verloop van tijd merkte een patrouille van de politiezone Regio Tielt een verdacht voertuig op met Nederlandse nummerplaat dat in Ardooie de E403 verliet.

Het voertuig voldeed aan een signalement van een wagen die eerder al was opgemerkt bij een inbraak in andere een Spar-winkel, elders in West-Vlaanderen. Met behulp van enkele ploegen van de zone Het Houtsche werd de bewuste auto in Ruddervoorde klemgereden. Eén van de inzittenden droeg dezelfde specifieke schoenen als één van de inbrekers die in Kachtem toesloeg. De twee verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk.