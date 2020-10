Spanningen binnen MR blijven: "Ik betwijfel of vertrouwen kan worden hersteld” TT

05 oktober 2020

08u57

Bron: Belga 4 "Ik heb ernstige twijfels, en ik heb hem dat ook gezegd, over de mogelijkheden van Georges-Louis Bouchez om aan het roer te blijven." Dat heeft MR-Kamerlid en voormalig minister Denis Ducarme gezegd op de Franstalige zender LN24.

"Ik zit hier niet om me te beklagen. Het doet me vooral pijn voor de partij, deze episode maakt me niet trots om liberaal te zijn", zei de voormalige federale minister.

Voorzitter Georges-Louis Bouchez probeerde vorige week Ducarme in de Waalse regering te piloteren, ten koste van Valérie De Bue. Dat ballonnetje ging niet op omdat decretaal is bepaald hoeveel vrouwen de regering moet tellen.



Ducarme voelt zich nu naar eigen zeggen vernederd. "Op persoonlijk vlak voel ik een zekere weerzin voor wat is gebeurd. Maar nu moeten we proberen gemeenschappelijk een oplossing te vinden om hier snel uit te raken. We moeten de politieke cultuur veranderen en niet langer dit weerzinwekkende beeld uitsturen", zei hij.

Om 9 uur komt het partijbureau van MR samen. Volgens Franstalige media zou Bouchez mogen aanblijven, maar zal hij publiek mea culpa slaan over de gebeurtenissen, en intern ‘onder curatele’ geplaatst worden door een groep rond zich te verzamelen die hem moet adviseren. Dat zouden ervaren ministers zijn zoals vicepremier Sophie Wilmès en Franstalig minister-president Pierre-Yves Jeholet.

