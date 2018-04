Spanning voor Antwerpse derby liep al vroeg op: 9 mensen opgepakt aan 't Kiel Sander Bral Philippe Truyts Nathalie De Bisschop

29 april 2018

11u51

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 698 Aan 't Kiel zijn minstens 9 mensen opgepakt, enkele uren voor de match tussen Beerschot-Wilrijk en Antwerp. Dat bevestigt de Antwerpse politie aan onze redactie. Het gaat om Nederlanders die al sinds deze ochtend in een van de supporterscafés in de buurt van het stadion waren.

20 fans van FC Groningen - bevriende supporters van Beerschot - zaten vanmorgen al in Café Nieuw Stadion. Negen van hen zijn opgepakt. "Het gaat vooral om Nederlanders die al vroeg naar Antwerpen zijn afgezakt. Na controle bleek dat ze enkele zaken op zak hadden die mogelijk gebruikt kunnen worden om amok te maken. Ze zijn bestuurlijk aangehouden."

De politie is massaal aanwezig in de omgeving en houdt er controles. Iedereen die in de buurt is, wordt gecontroleerd. Als je geen 'goede' reden hebt om in de buurt te zijn, word je preventief opgepakt. "Wij zijn goed voorbereid en hopen vooral dat het rustig blijft vandaag."

De Antwerpse politie is behoedzaam over haar tactiek. "We hebben een risicoanalyse gemaakt en zo onze inzet vastgelegd", zegt woordvoerder Wouter Bruyns. "We zetten een helikopter in en houden waterkanonnen achter de hand. Politie te paard moet je niet verwachten. Er zijn rond het stadion geen geschikte groene ruimtes. Verder sluiten we de Julius de Geyterstraat af tussen de VIIde Olympiadelaan en de Sportstraat (in dat stuk ligt de parking voor de bussen van de bezoekende fans).

"Losliggende voorwerpen verwijderd"

Volgens Gazet van Antwerpen zouden er tien ton stenen in de buurt van het Olympisch Stadion op het Kiel weggehaald zijn, maar dat kan niet bevestigd worden door de politie. Op sommige plaatsen liggen ze echter nog voor het grijpen zoals je op onderstaande foto kan zien.

"We hebben inderdaad aan onze technische diensten en de Stad gevraagd om gevaarlijke zaken rondom het stadion te verwijderen. Daar zijn we gisteren al mee begonnen en vandaag zijn er nog stenen en andere losse voorwerpen die als projectielen gebruikt kunnen worden, verwijderd."