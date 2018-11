Spanning binnen regering over VN-migratiepact van loopt erg hoog op, maar MR is duidelijk: “Wij gaan dat pact tekenen” Isolde Van den Eynde

20 november 2018

10u24

Bron: eigen berichtgeving 12 De spanning binnen de regering over het VN-migratiepact van Marrakesh loopt erg hoog op: de premier is van plan om het verdrag te tekenen, ondanks de zware bezwaren van haar regeringspartner N-VA.

Bij de MR valt op te tekenen dat de premier het migratiepact voluit blijft steunen. “We gaan nu niet plots onze staart intrekken”, klinkt het. De premier is zinnens om naar Marrakesh te reizen op 10 december en het pact te steunen.

David Clarinval, de fractieleider van de MR in de Kamer, is bijzonder duidelijk tegenover onze redactie: “De regering zal het VN-pact over migratie tekenen. Wat de N-VA ook zegt. We hebben er twee jaar over onderhandeld. De Vlaamse regering van Geert Bourgeois (N-VA) heeft het gevalideerd. Het is belangrijk om een internationaal kader te hebben om de migratie aan te pakken. Bovendien is het pact niet strikt, het geeft de VN-landen nog steeds bewegingsvrijheid.”



“Er is geen enkele reden om het pact niet te tekenen. Wij zijn coherent. De premier heeft voor de Algemene Vergadering van de VN verkondigd dat ons land zich achter het pact schaart.”

Of dit geen crisis ontketent? N-VA is namelijk zeer gekant tegen het verdrag van Marrakesh. “N-VA moet dan maar haar conclusies trekken”, zegt Clarinval. “Maar wij kunnen ons niet inbeelden dat N-VA de stekker eruit trekt, als we het elan van de afgelopen jaren bekijken. Bovendien is er nog veel werk voor de boeg. We zien wel dat N-VA achter het Vlaams Belang holt, maar extreem-rechts moet het pad van deze regering niet dicteren.”

Extreem-rechts moet het pad van deze regering niet dicteren David Clarinval (MR)

Bij N-VA was nog niemand bereikbaar voor commentaar op de uitspraken. Maar het partijbureau gisteren was erg duidelijk: de tekst van het pact is problematisch voor de partij. De partij hecht geen geloof aan het niet-bindende karakter van het pact. En ook inhoudelijk gaat het pact de andere richting uit die N-VA wil.

De voorbije dagen was er binnen de partij te horen dat dit dossier een “regeringscrisis waard is, maar dat het daarom nog niet zover komt”.

Binnen de regering heeft N-VA ook nog niet gezegd dat ze het verdrag niét willen tekenen. Een zogenaamde ELP, een ‘explanation of position’, kan een uitweg zijn. Zo’n interpretatieve tekst legt uit wat er van juridische interpretatie kan en mag. Alleen zou België dat niet alleen kunnen doen, ze moet de steun hebben van andere landen.

Dat lijkt alvast geen probleem: ook in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken wordt er aan zo’n addendum gedacht. Hoe dan ook: de spanning binnen de federale regering loopt hierover erg hoog op.

