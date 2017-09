Spanning binnen federale regering over taks op effectenrekeningen ASTRID ROELANDT EN ISOLDE VAN DEN EYNDE

05u00 1 Photo News Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Er heerst spanning binnen de federale regering over de taks op de effectenrekeningen: CD&V wil er absoluut zeker van zijn dat die de beoogde 254 miljoen euro opbrengt, maar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil niet de zwartepiet krijgen mocht dat mislukken.

Een taks op de grote vermogens: daarmee haalde CD&V deze zomer eindelijk haar trofee voor rechtvaardige fiscaliteit binnen. De regering kwam overeen om de grootste vermogens te belasten met een taks op effectenrekeningen. Wie meer dan 500.000 aan aandelen, kasbons en obligaties op zijn effectenrekening heeft staan, zou daar voortaan 0,15 procent belasting op betalen, wat neerkomt op minimaal 750 euro. Wie meer dan een miljoen euro op z'n rekening heeft, betaalt maximaal het dubbele. Maar welke aandelen nu wel of niet meetellen, daarover is discussie. CD&V gaat ervan uit dat het wel degelijk om álle aandelen gaat, ook de niet-beursgenoteerde. Ook de bakker? Maar daarmee zou de regering ook kleine ondernemers viseren, bakkers bijvoorbeeld, zo schreef 'De Tijd'.

Gazettenpraat

Meteen lieten N-VA en Open Vld weten dat dat voor hen niet door de beugel kon. "Gazettenpraat", noemde vicepremier Kris Peeters (CD&V) het in 'Terzake'. "Ik zal ervoor zorgen dat familiale ondernemingen daar niet door geraakt worden." De partij wil vooral garanties dat de taks z'n voorziene opbrengst haalt. Niet-beursgenoteerde aandelen ontzien, kan de opbrengst halveren. "Ik wil absoluut geen mislukking, zoals bij de afgevoerde speculatietaks", zei Peeters eerder. En: "Van Overtveldt moet de wet maar zodanig schrijven dat die opbrengst gegarandeerd is." Maar volgens N-VA is dat een collectieve verantwoordelijkheid van de hele regering, "niet die van minister Van Overtveldt alleen".

