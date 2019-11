Spanje vraagt België om Catalaanse politici uit te leveren Redactie

05 november 2019

15u23

Bron: De Morgen 0 Spanje heeft de Europese aanhoudingsbevelen tegen de voormalige Catalaanse ministers Toni Comín, Lluís Puig en Clara Ponsatí weer geactiveerd. Dat maakten de advocaten van de Catalanen vandaag bekend, meldt De Tijd.

Comín en Puig bevinden zich sinds eind oktober 2017 in ons land, Ponsatí verblijft in Schotland. “Nu de aanhoudingsbevelen weer geactiveerd zijn, zullen onze cliënten zich een van de volgende dagen aanbieden bij justitie in België en Schotland”, laten de advocaten weten in een mededeling. Vorige maand verzocht Spanje ons land ook al om de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont uit te leveren.

Comín en Ponsatí worden beschuldigd van opruiing en misbruik van overheidsgeld. Puig zou dan weer terecht moeten staan voor ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. Het is niet de eerste keer dat Spanje om de uitlevering van de Catalanen vraagt. Tot nog toe ging ons land niet op de vraag in. In mei 2018 oordeelde de Brusselse raadkamer nog dat ze de Europese aanhoudingsbevelen niet kon uitvoeren “omdat ze niet gesteund zijn op een Spaans aanhoudingsbevel”.

Nu doet Spanje dus een nieuwe poging. Deze keer hoopt het meer succes te hebben, omdat het Spaanse hooggerechtshof vorige maand twaalf Catalaanse leiders veroordeeld heeft tot zware straffen.