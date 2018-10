Spanje verbreekt diplomatieke banden met Vlaanderen na brief Jan Peumans mvdb

16 oktober 2018

21u23

Bron: VRT - Belga 0 De uitlatingen van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) aan het adres van de Spaanse regering over het gevangenzetten van Catalaanse politici, blijven niet zonder gevolg. De vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Madrid is zijn diplomatieke statuut kwijt, zo meldt Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA).

Peumans gaf de brief, bestemd voor Carme Forcadell, de opgesloten voormalige voorzitster van het Catalaanse parlement en dus een ex-‘collega’ van hem, mee met Europees parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA), toen die een bezoek bracht aan de gevangenis waar Forcadell is opgesloten. De brief werd op 7 september ook gepubliceerd op de Twitter-account van Demesmaeker.

Peumans schreef dat ”de centrale overheid in Spanje niet in staat is aan de voorwaarden te voldoen om deel uit te maken van een moderne democratische Europese Unie”. “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat politici worden gearresteerd voor hun meningen.”

Minister Josep Borrell vond de uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement “ongepast en onaanvaardbaar voor een bondgenoot als België, en ze gaan in tegen de geest van broederschap tussen volkeren die binnen het kader van de Europese Unie een gemeenschappelijk project nastreven”.

De minister heeft aan de Belgische overheid meegedeeld dat hij gedelegeerde van de Vlaamse overheid André Hebbelinck niet meer als een diplomatieke vertegenwoordiger beschouwt, klinkt het nog. Parys spreekt in een reactie van “middeleeuwse praktijken”.

De Spaanse regering beschouwt de brief als een “ronduit vijandig gebaar.” Belgisch ambassadeur in Spanje Marc Calcoen werd vorige maand al op het matje geroepen. “Ik neem geen letter terug van wat ik geschreven heb”, zei Peumans eerder al.