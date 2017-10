Spanje razend op België na interview premier Michel over Catalaanse crisis JEROEN BOSSAERT EN DIETER DUJARDIN

Charles Michel (MR) lijkt een fikse diplomatieke rel aan zijn been te hebben. Een interview dat de premier vorig weekend gaf over de politieke impasse in Catalonië is zó slecht gevallen bij zijn Spaanse ambtsgenoot Mariano Rajoy dat die de Belgische ambassadeur in Madrid stante pede tot de orde heeft geroepen. Dat blijkt zwart op wit uit diplomatiek mailverkeer dat Het Laatste Nieuws kon inkijken. Daarin maakt een directeur van het kabinet-Rajoy onze ambassadeur in niet mis te verstane woorden duidelijk dat de Spaanse regering "verbijsterd" is over de "aanvallen van de Belgische regering", en dat die niet zonder gevolgen zullen blijven. "Dit kan onze bilaterale betrekkingen ernstig in gevaar brengen", klinkt het dreigend.

Photo News Premier Michel en Mariano Rajoy nog broederlijk naast elkaar op de Europese top van maart dit jaar.

Wat de gevolgen zijn, valt af te wachten. Maar feit is dat Madrid zich eerder al gebruuskeerd voelde, toen ons land het politiegeweld tijdens het onafhankelijkheidsreferendum veroordeelde. Dat blijkt uit een mail die onze ambassade op 3 oktober naar de regering-Michel stuurde. Daarin is er zelfs sprake van mogelijke represailles. De ambassade geeft namelijk de boodschap van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken door dat de kandidatuur van commissaris-generaal Catherine De Bolle als topvrouw van Europol "niet ondersteund kan worden na de reacties van België op de gebeurtenissen in Catalonië".

Pittig detail: vandaag lopen Michel en Rajoy elkaar tegen het lijf op de Europese top in Brussel. In regeringskringen wordt gehoopt dat de zaak koelt zonder blazen. "De woorden van de premier zijn echt niet te lezen als een aanval."

